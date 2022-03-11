Web2 進擊 Web3！Stripe 支援加密貨幣金流身份驗證快又有效
商務金流服務Stripe宣布支援加密貨商用業務，包括加密貨幣交易、加密錢包、NFT市集。
Stripe共同創辦人John Collison 3月10日於Twitter分享此消息，並且附上網頁連結，裡面詳細解釋了Stripe在Web3的各種應用情境。
交易方面，Stripe的平台可以法幣入金及出金，共支援45種法幣。加密錢包提供API讓使用者可以追蹤管理比特幣、以太幣、無聊猿等。NFT 市集則利用Stripe已經擁有的身份驗證功能，可以快速檢驗33個國家的身分證明文件，來保障買賣雙方，降低NFT交易令人聞風喪膽的詐騙問題。
現在Stripe的客戶已經有包括 Blockchain.com、FTX、Nifty Gateway等區塊鏈公司，FTX的總裁Brett Harrison就曾讚Stripe的自動身份認證大幅加速了KYC流程，用戶體驗也更好。
《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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