不再要求強制配置必要方向盤 美將允許無方向盤等手動駕駛介面的自駕車上路

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)宣布，將不再要求自駕車必須強制配置手動駕駛必要方向盤、後視鏡、煞車踏板等設計。

而這樣的規定將有利更多業者打造更多應用可能性的自駕車，並且能讓自駕車內部可利用空間增加，同時也能簡化自駕車內部架構設計。

在此之前，美國國家公路交通安全管理局原本強制要求自駕車依然需要保留必要手動駕駛功能，以利緊急情況可隨時由人介入操作，甚至在更早時候還要求自駕車運作時，必須要有人隨車監控。

不過，隨著自駕技術持續成長，美國國家公路交通安全管理局終於放寬此類規定，將允許自駕車無須強制配置手動駕駛必要設計，但強調所有自駕車必須符合與一般由人駕駛車輛相同的防護標準，藉此確保車上所有乘客安全。

此外，新規定也規定兒童乘坐車輛辦法，即便原本車輛駕駛座已經可以被一般座位取代，但兒童依然必須按照既有規定乘坐於後座，甚至必須配合兒童座椅乘坐。

至於在公布新規定之後，現有自駕車業者依然需要向美國國家公路交通安全管理局提出申請，才能讓旗下不具手動駕駛介面的自駕車上路運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦