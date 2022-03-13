Qualcomm宣布與BMW、Arriver建立長期合作 共同開發自動駕駛軟體解決方案
Qualcomm宣布與BMW、Arriver建立長期合作，將共同開發新一代自動駕駛系統，其中將採用BMW目前的自動駕駛疊層、Arriver的視覺感知與NCAP駕駛策略產品，整合在Qualcomm旗下Snapdragon Ride視覺系統單晶片，藉此讓晶片端即可涵蓋NCAP、Level 2與Level 3的自動駕駛功能。
在此項合作中，BMW更確認新一代自動駕駛系統將會移至Snapdragon Ride視覺系統單晶片上，同時也包括Arriver電腦視覺，以及由Snapdragon車對雲端服務平台管理的Snapdragon Ride平台運算系統單晶片控制器。
合作開發工作將以通用的參考架構、感測器組規格和安全規範為基礎，透過共同開發、工具鏈，以及用於儲存、再處理和模擬的資料中心，藉此打造可擴展的自動駕駛平台，另外也將有超過1400名專業人員於全球各地進行合作，包括德國、美國、瑞典、中國、羅馬尼亞與位於捷克共和國的BMW自動駕駛測試中心。
Qualcomm Technologies、BMW與Arriver目前正密切合作，預計致力於建立且持續開發自動駕駛解決方案生態系，同時對於進一步合作也保持開放態度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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