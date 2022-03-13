直播不麻煩 Razer推輕便領夾式藍牙無線麥克風、小型音訊混音器

Razer宣布推出名為Seiren BT的領夾式藍牙無線麥克風，藉此對應手機或電腦端直播需求，另外也推出小型音訊混音器對應多音訊混音需求，以及直播時可修正直播亮度的Key Light Chroma補光燈。

此次推出的Seiren BT可連接手機或電腦，並且提供全向收音與人工智慧降噪，同時可透過領夾式設計方便固定在使用者衣物，並且能透過3.5mm連接孔連接耳機進行監聽，另外亦可透過Razer Streaming app控制降噪強度。

而Razer也會針對使用需求提供兩款防風罩，藉此對應戶外或室內收音需求，續航力則最高對應6小時，實際時間長度則會因為人工智慧降噪處理而定。

建議售價方面，Seiren BT將以99.99美元或新台幣3299元價格銷售，並且從即日起推出。

至於此次推出的音訊混音器，則是提供多種音訊輸入，以及可即時混音控制輸出效果，讓實況主能依照直播需求切換或整合不同聲音內容，並且提供更簡單、直覺的操作體驗，最多可完全自訂4通道類比音訊。

在線材部分，則可對應混合式XLR (附48V幻象電源)、TRS Line In/Line Out、Optical TOS等線材，並且支援人聲效果，同時也能透過Razer Synapse 3 app進行設定，支援所有類比、數位音訊輸出來源，包括遊戲音效、系統、聊天和音樂來源，並且支援音源調音、各通道混音和現場淡入淡出、靜音與效果等功能。

建議售價部分，Razer音訊混音器將以249.99美元或新台幣7999元價格銷售，美國市場已經開放銷售，台灣市場則預計從3月下旬開放銷售。

至於Key Light Chroma補光燈則提供亮度最高可達2800流明，以及3000K-7000K色溫範圍的白光，或是對應1680萬色的RGB Chroma色彩表現，安裝部分則可透過夾具固定在桌上，或是依照需求調整燈光角度與使用高度，本身則可透過Razer Streaming app進行燈光設定，並且支援Wi-Fi與藍牙方式連接。

建議售價部分，Razer Key Light Chroma補光燈將以299.99美元價格銷售，目前已經開放美國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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