Uber Eats新功能曝光 「團購拆帳」讓主揪不再頭大

外送產業在台灣逐漸普及，各大平台也持續提供新穎服務，希望增加使用者的便利性。許多上班族、學生喜歡揪團訂購，但總需要有人願意站出來擔任主揪，不僅需要一個一個詢問訂購品項，還得事後收錢、催繳，是個吃力不討好的工作。

近期Uber Eats於美國官網宣布推出新的「團購拆帳」功能，讓使用者在各自介面點餐、付費，幫團購主揪省去許多麻煩。

新推出的「團購拆帳」功能可以讓訂購人在自己的手機上點購餐點，只要加入由主揪開辦的團購訂單，就可以依個人購買內容自行付款，不需要勞煩主揪先付款、事後收帳，此外，這個功能還可以設定「訂餐截止時間」，提醒受邀者在特定時間內完成點餐，簡直是主揪的救星。

不過，如果主辦人想要請客，Uber Eats也提供「讓發起團購者支付全部費用」的選項，同時也可以設定每位點餐者的金額上限，防止朋友想占便宜而爆點餐點，讓主揪破費。

目前台灣尚未開放「團購拆帳」功能，但已經可以使用基本的團購功能，一樣由主揪選擇訂購的餐廳，再發送邀請給朋友，收到邀請的人即可在個人的外送頁面點餐。

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