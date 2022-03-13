Niantic收購WebAR技術開發商8th Wall 擴大擴增實境技術應用發展

Niantic宣布收購WebAR (網頁式擴增實境)技術開發商8th Wall，藉此擴大未來在擴增實境技術應用發展規劃，同時也能協助更多開發者透過Niantic推出的Lightship平台打造擴增實境內容。

不過，Niantic並未透露收購8th Wall涉及金額，但強調成為Niantic有史以來最大筆收購交易。

8th Wall創立於2016年，在2018年時就已經吸引諸多品牌利用其開發平台打造超過5萬個網路應用服務，並且透過網頁相容方式對應超過數百億組裝置使用，其中含50億以上的iOS與Android裝置，同時也包含PC與AR/VR頭戴裝置，另外合作品牌更包含百事可樂﹑微軟﹑耐吉﹑保時捷﹑Netflix﹑海尼根﹑樂高﹑迪奧﹑環球影業等。

而此次收購中，Niantic強調將與8th Wall共同打造更大開發平台，並且讓更多開發者能藉由Lightship平台打造擴增實境內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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