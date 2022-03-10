Google將推出Android新功能 釋出應用程式60%空間

相信不少智慧型手機使用者都有相同的煩惱，照片、影片塞滿手機，再加上新的遊戲或辦公應用程式越做越大，每隔一陣子就得要陷入該刪掉哪個東西的抉擇。現在，Android系統開發商Google終於要針對這個問題釋出解決方案了！

Google官方宣佈，他們認知到使用者解除安裝應用程式的主要原因之一是釋放空間，而非真的再也不需要該app，因此將推出「封存行動應用程式」的功能。

「封存」（Archiving）是 Android 系統的一項全新功能，讓使用者能夠透過它來臨時回收一個app約60%的儲存空間，實質上僅刪除應用程式的一部分，而非完全卸載。被「封存」的應用程式依然保留在您的設備上，在保留使用者數據的同時，未來可以輕鬆恢復使用（且被更新到最新的兼容版本）。

Google Play產品經理們說明：這個「封存」的過程中，被執行封存作業的app會產生一個新的「封存apk檔」，您使用過該app的相關資料都會儲存在裡面，以便未來恢復使用。

這個新功能不只是有益於使用者，也有助於app開發人員，因為應用程式將有更低的卸載量。

目前，Google將先行把這個全新的「封存」功能開放給app開發團隊，預計今年稍晚，消費者們就可以開始看到「可封存」的app來到裝置上了。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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