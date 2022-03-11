DeepMind以人工智慧 協助歷史學家修復古希臘碑文缺失文字
Alphabet旗下人工智慧公司DeepMind，近期宣布建立全新人工智慧模型Ithaca，將可用於解析古希臘碑文所缺失文字，並且能將碑文內容依照年份、所處地理位置進行分類，以利歷史學家進行後續研究。
依照DeepMind說明，Ithaca是透過約78608個古希臘碑文形成的數據量進行訓練，這些資料分別以歷史學家研究理解結果分別標示碑文寫作年份或所處地理位置，並且讓系統進行深度學習、理解，進而可針對碑文內容進行深度分類。
而用於修復、重建受損碑文內容時，Ithaca的精準度可達62%，並且能以71%正確率將碑文內容依照古代84個地理位置分類，並且將碑文創作時間依照古希臘所處30年間進行排序。在Ithaca協助之下，DeepMind強調將能協助歷史學家從原本僅有25%修復正確率增加至72%。
不過，DeepMind強調Ithaca主要還是扮演輔助工具角色，因此不會以此取代歷史學家以經驗法則辨識碑文的能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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