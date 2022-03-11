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通用汽車與太平洋天然氣及電力公司合作，將電動車作為緊急供電來源

聯合新聞網 / 楊又肇

通用汽車與太平洋天然氣及電力公司 (PG&E,Pacific Gas and Electric Company)共同宣布合作，未來將讓各個家庭內的電動車能彼此構成虛擬電網，在停電期間逆向成為供電來源。

依照通用汽車說明，預期在2025年時，會在北美地區累積超過100萬輛電動車產能，屆時將可利用車上裝載的雙向充電設計，在緊急時候將電動車作為供電來源，甚至可以藉由現有電網串連，變成虛擬電網結構，在停電期間成為重要供電來源。

以目前加州每戶家庭平均每天約使用2kWh電量，而通用汽車旗下雪佛蘭品牌推行的Bolt電動車約可儲放6kWh電量，約可支撐每戶家庭2-3天用電量，若加上串連更多緊急供電來源，預期將能支撐更久供電時間。

不過，此項計畫仍需有完善的配套措施，例如在逆向供電部分就必須將電動車使用的高壓直流電轉換成一般交流電，同時每戶家庭之間如何串接更多緊急供電資源，以及如何分配用電等，都還需要更進一步的規劃。而以電動車作為緊急供電來源的想法，或許能改善意外發生時的用電需求。

目前通用汽車已經與太平洋天然氣及電力公司合作，透過位於北加州的實驗室測試雙向供電技術，並且透過軟體定義方式讓電動車電池存放電量能反向轉換作為居家用電來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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