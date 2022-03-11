亞馬遜自駕車公司Zoox 收購打造採收草莓的機器人新創業者Strio.AI

目前成為亞馬遜旗下自駕車公司的Zoox，稍早宣布收購打造採收草莓的機器人新創業者Strio.AI，預計將其技術整合在旗下自駕車設計。

Strio.AI是由麻省理工學院校友於2020年創立，總部位於波士頓，所打造機器人主要透過電腦視覺等自動化設計，藉此採摘草莓等農作物，藉此協助農場解決在疫情期間無法雇用足夠人力採摘問題。

而在加入Zoox之後，Strio.AI共同創辦人暨執行長Ruijie He將擔任Zoox洞察總監，負責車輛感知能力設計，而其餘四名資深工程人員團隊也將加入Zoox工程團隊，同時Zoox也將與Strio.AI共同在美國東岸設置研發基地。

不過，被Zoox收購之後，意味Strio.AI原本聚焦農業採收應用技術將告一段落，日後其技術將會整合應用在自駕車設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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