又爆災情？Pixel 6拍照鬧bug實測結果慘 官方卻認證正常現象

Google去年10月推出Pixel 6手機，一名網友去年11月便購入使用，但約莫1個月後卻發現相機功能存在嚴重bug，他在PTT發文爆料，使用主鏡頭和自拍鏡頭（前鏡頭）攝影時，會發現自拍鏡頭明顯「歪斜」。

他將手機置於相同水平位置並倒數10秒拍攝，從主、前鏡頭測試對比照中，確實可見「前鏡頭明顯歪斜」；原PO本以為只是自己買到機王，沒想到上網一問卻爆出一堆Pixel 6也有同樣狀況。

圖擷自PTT

▲置於相同水平位置，Pixel 6主鏡頭（左）與內鏡頭（右）拍攝效果不同，明顯可見內鏡頭會嚴重歪斜。

圖擷自PTT

▲置於相同水平位置，Pixel 6主鏡頭（左）與內鏡頭（右）拍攝效果不同，明顯可見內鏡頭會嚴重歪斜。

原PO認為Google客服想將他依個案處理，他原本也想接受「換貨」補償方案，但對方無法保證換新機後不再遇到此情況，於是原PO又再度回到原點，「要求Google給他一個答案」。

雙方為此事周旋近3個月，近日原PO曝光Google客服給予的最終答覆，客服表示Google負責相關業務回覆，「經查詢，相關小組確認到鏡頭的水平傾斜角度是處於『正常值』內，因此這個情況是正常的」，也允諾若遇到任何問題將會再度提供協助。

結果讓原PO心寒，他直言鏡頭歪斜明明是肉眼可見的bug，但對Google而言「卻是工程師認定的『正常』現象」。原PO與Google客服的對話曝光，也讓網友們直呼無奈，更有人反酸「不知道怎麼解決，就當問題不存在，也算是解決問題的方法啦」、「謝謝原PO讓我對Pixel死心」、「官方這回應很糟糕」、「Pixel 5神機， Pixel 6怎麼變這樣？」

Pixel 6上市後災情不斷，3天前Google官方釋出最新3月份安全更新，Google修補超過80項軟體bug，其中一項針對相機功能進行技術修正，包含修正某些狀態下導致失幀問題、相機預覽品質改善及提升相機性能等，但未知上述更新是否能就「內鏡頭歪斜」問題作處置。

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