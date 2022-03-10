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Seagate與盧卡斯影業攜手合作 共創遊戲新境界

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

資料儲存架構解決方案商希捷科技（Seagate）今日發表全新系列Beskar™ Ingot Drives，首度聯名推出以《星際大戰》系列為主題的 PC 電競儲存裝置 (https://reurl.cc/veQ2M1)，帶領遊戲玩家打造前所未有的作戰基地。

首波聯名產品主打《星際大戰》曼達洛人星系的傳奇故事。《星際大戰》中「珍稀金屬」的美學設計徹底應用在 FireCuda 系列產品上。此款獨特設計將提供 M.2 NVMe SSD及外接傳統硬碟兩種選擇。如同以 Beskar™ Ingot（貝斯卡鋼）所打造，每款硬碟上也都印有系列作品中隨處可見的帝國戳印，為《星際大戰》愛好者不可或缺的收藏。

Seagate Technology商業與行銷資深副總裁 Jeff Fochtman 表示，我們非常高興能和全世界最受歡迎的作品合作，將此獨一無二的經典設計帶進每位遊戲玩家的作戰基地。這次的聯名合作廣受世界各地遊戲玩家、 PC 組裝玩家和《星際大戰》影迷矚目。

Beskar™ Ingot Drive Special Edition FireCuda® PCIe Gen4 NVMe™ SSD做為 Seagate 速度最快的 M.2 2280 SSD，速度最高可達 SATA SSD 的12倍，循序讀/寫效能高達每秒 7,300/6,000MB。採用優雅俐落的散熱器設計，可彈性安裝並具備頂尖效能。

Beskar™ Ingot Drive Special Edition FireCuda® 外接式硬碟則配有可自訂的 RGB LED 燈效，可為遊戲玩家的作戰基地增添燈光效果。此外，體積小巧，具隨插即用的相容性，遊戲玩家可將整個遊戲收藏庫隨身帶著走。

此兩款全新硬碟皆附有 Seagate 五年保固和三年 Rescue Data Recovery Services™ (資料救援服務)，讓玩家們毫無後顧之憂。

其中，Beskar™ Ingot Drive Special Edition FireCuda® PCIe Gen4 NVMe™ SSD 建議售價7,688元(1TB)，而Beskar™ Ingot Drives Special Edition FireCuda® 外接式硬碟則為新台幣2,888元(2TB)。兩款全新產品將於 3 月 10 日起在 Seagate 特定的經銷通路販售；現在購買，還有機會獲得專屬Monster無線藍芽耳機以及原力原木質感杯墊，贈品數量有限，送完為止。

《星際大戰》的史詩故事橫跨千年，此款新系列《星際大戰》Beskar™ Ingot Drives即將推出， Seagate 將會在今年陸續推出更多由《星際大戰》概念啟發所設計的產品。

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