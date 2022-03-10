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元宇宙是人類未來嗎？市調曝不相信者數據驚人 「堅決遠離加密貨幣」

聯合新聞網 / INSIDE
網路行銷公司 Klaviyo 近期對一千名美國民眾進行調查，發現不只高達 49% 美國民眾不知道元宇宙是什麼，甚至有 78% 的人認為元宇宙只是一種炒作的行銷話語。（示意圖／ingimage）
網路行銷公司 Klaviyo 近期對一千名美國民眾進行調查，發現不只高達 49% 美國民眾不知道元宇宙是什麼，甚至有 78% 的人認為元宇宙只是一種炒作的行銷話語。（示意圖／ingimage）

你不認同許多科技大廠紛紛高喊 Metaverse（元宇宙）會是人類的未來嗎？別擔心，有 78% 美國人跟你有一樣感受。網路行銷公司 Klaviyo 近期對一千名美國民眾進行調查，發現不只高達 49% 美國民眾不知道元宇宙是什麼，甚至有 78% 的人認為元宇宙只是一種炒作的行銷話語。

而且調查還發現，理論上應對元宇宙比較有興趣的18-24歲年輕人，有約45%受訪者表示他們不知道什麼是元宇宙，甚至認為它是炒作的比例還比全年齡更高，有81%！

除此之外，NFT、加密貨幣也沒想像中受到普遍歡迎，全年齡受訪者中接近60%的人表示他們不會投資NFT，另外有 30% 的人表示堅決遠離加密貨幣。

另外應是受到改名影響，有 17% 的人認為 Metaverse = Facebook。Klaviyo 產品長 Ed Hallen 指出雖然像 Nike、Disney 這種大企業正在大肆招聘元宇宙人才，但從調查中可以發現，現在消費者普遍還不了解元宇宙是什麼，不然就是對元宇宙還有很大存疑，與其一頭熱栽進去，還不如慢慢傾聽消費者聲音，再慢慢把元宇宙跟自己的商業模式結合。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 Disney

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