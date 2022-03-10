HMD Global主管說明將暫停打造Nokia旗艦手機 聚焦不同消費市場族群
在2019年的MWC展會活動期間揭曉Nokia 9 PureView之後，HMD Global顯然就沒有推出同樣定位旗艦的手機產品，而就全球產品行銷主管Adam Ferguson日前在MWC 2022期間說明，則強調目前會暫時停下推出旗艦手機，並且聚焦在不同消費市場的發展策略。
以Adam Ferguson的說法，其實也反應目前HMD Global面臨處境，若要進軍價位在800美元以上的旗艦手機市場，勢必會與三星等一線品牌競爭，其次還有小米、OPPO、vivo、榮耀等中國品牌推出手機產品。
反觀若鎖定入門與中階使用需求，加上搭配電信業者資費方案購機銷售模式，反而更容易吸引消費者選購，因此讓HMD Global近年推出的Nokia C系列手機吸引不少消費者購買，約佔HMD Global手機產品銷量16%比例，成為「招牌熱銷」機種。
而在此次MWC 2022期間，HMD Global也僅宣布推出Nokia C21、Nokia C21+，以及Nokia C2 2nd Edition三款手機，並且公布更高階的手機產品，從Adam Ferguson說法來看，更似乎透露今年將不會規劃推出高階或旗艦手機產品。
不過，Adam Ferguson並未說明日後是否不再打造高階手機產品，但以目前HMD Global處境確實也不適合推出高價位手機產品，否則可能會面臨銷量慘淡局面，甚至必須認賠出清，倒不如鎖定有更大購機需求的入門機種市場，並且避免與其他業者直接競爭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言