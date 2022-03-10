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NVIDIA收購軟體定義儲存技術新創業者Excelero 推動高度密集運算需求

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年GTC 2022正式開始前，NVIDIA宣布宣受收購總部位於以色列特拉維夫的軟體定義儲存技術新創業Excelero

Excelero成立於2014年，最初便與NVIDIA在遠距直接記憶存取 (RDMA)技術深入合作，後續更協助推動InfiniBand、RoCE等遠距網路存取技術應用發展，更獲得Mellanox Technologies投資。而在Mellanox Technologies由NVIDIA收購後，目前Excelero也正式併入NVIDIA體系，預期將使NVIDIA推動以網路串接的超算架構能有更完整佈局。

目前Excelero主打技術為NVMesh虛擬化儲存技術，透過軟體定義的NVMe SSD儲存陣列，搭配高數據吞吐量與低延遲特性，加上以Kubernetes容器化運作，將可快速對應公有雲、私有雲及混合雲架構下的運算儲存應用需求。

由NVIDIA收購後，Excelero所有工程團隊成員都將加入NVIDIA，藉此擴展企業以軟體定義的儲存架構，藉此推動高度密集的運算需求。

不過，NVIDIA並未透露收購Excelero涉及金額，但強調原先外部業者與Excelero之間的合作關係將不會改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遠距 以色列 創業

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