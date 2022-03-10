NVIDIA收購軟體定義儲存技術新創業者Excelero 推動高度密集運算需求

在今年GTC 2022正式開始前，NVIDIA宣布宣受收購總部位於以色列特拉維夫的軟體定義儲存技術新創業者Excelero。

Excelero成立於2014年，最初便與NVIDIA在遠距直接記憶存取 (RDMA)技術深入合作，後續更協助推動InfiniBand、RoCE等遠距網路存取技術應用發展，更獲得Mellanox Technologies投資。而在Mellanox Technologies由NVIDIA收購後，目前Excelero也正式併入NVIDIA體系，預期將使NVIDIA推動以網路串接的超算架構能有更完整佈局。

目前Excelero主打技術為NVMesh虛擬化儲存技術，透過軟體定義的NVMe SSD儲存陣列，搭配高數據吞吐量與低延遲特性，加上以Kubernetes容器化運作，將可快速對應公有雲、私有雲及混合雲架構下的運算儲存應用需求。

由NVIDIA收購後，Excelero所有工程團隊成員都將加入NVIDIA，藉此擴展企業以軟體定義的儲存架構，藉此推動高度密集的運算需求。

不過，NVIDIA並未透露收購Excelero涉及金額，但強調原先外部業者與Excelero之間的合作關係將不會改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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