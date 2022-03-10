Intel向美國證券交易委員會遞交文件 準備讓Mobileye掛牌上市

去年底宣布將使旗下自動駕駛業務部門Mobileye恢復獨立，並且計畫在今年年中於美國掛牌上市，藉此擴展Mobileye未來成長規模之後，Intel稍早說明已經向美國證券交易委員會遞交Form S-1註冊聲明草案，確定準備讓Mobileye正式掛牌上市。

目前Intel仍未確認Mobileye具體掛牌上市時間，同時也未說明預計發行股票數量與售價，相關細節還要等美國證券交易委員會做完相關評估，並且取決相關市場條件才會確認，

Intel是在2017年以153億美元價格收購，成為旗下自動駕駛業務部門。在此之前，Mobileye其實就曾規劃在2014年以53億美元市值規模於紐約證券交易所上市，但最後並未順利推行。

在Mobileye正式掛牌上市後，Intel依然會持有最大持股佔比，同時未來也將持續與Mobileye合作研發、推動自動駕駛應用方案，至於Amnon Shashua依然會維持擔任Mobileye執行長，其帶領團隊目前也沒有任何異動。

而將Mobileye拆分獨立，更意味Intel將更專注在處理器產品業務發展，並且讓Mobileye能有更大發展彈性，藉此爭取更大成長機會。不少市場分析看法認為，讓Mobileye獨立掛牌上市，或許對Intel會更加有利，其中包含在目前自動駕駛技術能吸引更多市場投資之際，或許將能使Mobileye募得更多投資機會，而不會因為顧忌Intel近期處理器產品競爭面臨考驗，進而影響投資意願。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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