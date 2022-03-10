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Gogoro與ProLogium Technology合作可交換固態電池原型動眼看

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Gogoro與台灣ProLogium Technology合作首款用於電動車的可交換式固態電池原型
▲Gogoro與台灣ProLogium Technology合作首款用於電動車的可交換式固態電池原型

Gogoro宣布與台灣ProLogium Technology合作，推出首款用於電動車的可交換式固態電池原型之後，很快地在台灣地區做了實際展示。

依照說明，此次與ProLogium Technology (輝能科技)合作的可交換式固態電池原型，相比目前用於Gogoro Network的交換電池增加140%電量，從現有1.7kWh增加至2.5kWh，預期會在未來3-4年陸續投入量產，並且實際應用在Gogoro Network能源網路。

相比傳統液態鋰電池設計是採高分子液態或膠態電解質，固態電池因為採用更穩定的固態電解質設計，可對應更大正常使用溫度範圍，因此相較下能對應更安全使用模式，甚至能以固態電池更高密度儲電特性存放更高電力，同時也因為採用固態電解質，因此相比傳統液態電解質更不容易燃燒，或是產生化學變化造成爆炸危險，並且支援快充、可讓電池體積更小等設計需求。

▲相比目前用於Gogoro Network的交換電池增加140%電量，從現有1.7kWh增加至2.5kWh
▲相比目前用於Gogoro Network的交換電池增加140%電量，從現有1.7kWh增加至2.5kWh

除了與Gogoro合作，ProLogium Technology也計畫將固態電池技術應用在更多移動車輛，以及更多需要透過電池驅動的裝置上，例如近期已經宣布與Mercedes-Benz合作，預計應用在其電動車產品。

而此次與ProLogium Technology合作，Gogoro產品長彭明義表示主要考量使用安全，以及提高續航表現，另外就是降低電池整體重量，並且延長電池使用壽命，帶來優點則分別包含增加使用可靠性，讓車輛可行駛距離更長，同時也能藉由降低車輛整體重量提高騎乘電力使用效率，同時也能讓電池可使用時間變得更久，藉此提高永續使用性。

▲此次與ProLogium Technology合作的固態電池原型
▲此次與ProLogium Technology合作的固態電池原型

▲外觀上做了特別標示
▲外觀上做了特別標示

另一方面，換成固態電池預期也能推動更多元應用可能性，不會僅受限傳統液態鋰電池使用模式，甚至可透過高度相容性使既有車款都能使用，讓電池使用效益能最大化發展，並且提升使用體驗。

針對仍需3-4年時間準備投入量產，彭明義說明主要在於與ProLogium Technology合作的固態電池使用成分配方有些差異，因此需要時間進行產量驗證，另外也強調在電池造價與性能之間取得平衡，並且維持相同使用規格，讓所有Gogoro所有車款都能相容使用。

同時，彭明義也透露未來確實有可能針對不同電池特性打造差異化性能車款，但其中可能就會涉及使用電池版本不同，造成車輛會有顯著電池使用體驗落差，加上目前固態電池最終量產時的造價、使用性能都可能會有不同，更意味未來在車款設計、電池使用模式，以及電池資費或未來GoStation電池交換站建置方式都會有更大發展可能性。

以現階段規劃來看，彭明義表示現階段會傾向維持既有使用模式，亦即與現行電池共用，但未來是否會有不同發展可能性，則維持開放心態。

▲將能與現有Gogoro Network相容，同時Gogoro強調使用者端無須作任何調整
▲將能與現有Gogoro Network相容，同時Gogoro強調使用者端無須作任何調整

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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