Qualcomm攜手ESL Gaming打造Snapdragon Pro系列賽事 推動行動電競生態

Qualcomm宣布與ESL Gaming建立合作，將推出Snapdragon Pro系列賽事，預計在北美、歐洲、中東、中國與亞太等地舉辦總獎金達200萬美元的行動電競錦標賽。

在Snapdragon Pro系列賽事中，將以搭載Snapdragon Elite Gaming設計的行動裝置為基礎，標榜能對應更高運算效能與高速網路連接效果，並且發揮比擬桌機般的遊戲體驗。

賽事內容將包含公開賽、挑戰賽與大師賽三個層級，同時也將以此宣傳整合Snapdragon技術的行動電競體驗，其中包含創新、客製化的品牌整合，並且透過橫跨現場與線上活動，展現Snapdragon技術所在。

ESL Gaming營運長Rodrigo Samwell表示：「行動電競迅速崛起眾所周知，我們對ESL至今所扮演的角色引以為豪。與Qualcomm Technologies和其旗下Snapdragon品牌的全新合作，能讓我們的行動生態系提升到新境界，發揮最大潛能。我們非常興奮能為全球玩家和粉絲推動行動電競未來的變革，持續打造人人都能有一番作為的世界。」

而Qualcomm Technologies資深副總裁暨行銷長Don McGuire表示：「Qualcomm Technologies正全力投入遊戲領域。Snapdragon Elite Gaming引領行動遊戲產業發展，讓各等級玩家受惠，使生態系得以實現同產業中最佳的遊戲體驗。透過與ESL合作，Snapdragon Pro系列賽將成為高通完整遊戲領域策略中的一項新增的重要支柱，使我們得以在全球行動電競領域中奠定領先地位。」＝

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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