對應工作站需求，AMD推出新款Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器

在2019年的MWC展會活動期間揭曉Nokia 9 PureView之後，HMD Global顯然就沒有推出同樣定位旗艦的手機產品，而就全球產品行銷主管Adam Ferguson日前在MWC 2022期間說明，則強調目前會暫時停下推出旗艦手機，並且聚焦在不同消費市場的發展策略。

2022-03-10 08:57