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對應工作站需求，AMD推出新款Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

AMD宣布針對工作站使用需求，推出新款Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器，提供最高64核心、128執行緒設計，本身則以台積電5nm製程打造。

新款Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器分別推出Ryzen Threadripper PRO 5995WX、Ryzen Threadripper PRO 5975WX、Ryzen Threadripper PRO 5965WX、Ryzen Threadripper PRO 5955WX與Ryzen Threadripper PRO 5945WX，最高對應64核心、128執行緒設計，入門款則提供12核心、24執行緒設計，快取記憶體最高為288MB，最低則是70MB，熱設計功耗均為280W，支援128組通道設計的PCIe 4.0連接埠，以及最高2TB容量的ECC記憶體。

跟第三代EPYC伺服器處理器，以及Ryzen 5000系列處理器一樣，Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器同樣以Zen 3架構打造，並且透過提高快取記憶體與更多核心設計，藉此對應多工運算效能，另外也搭載AMD PRO企業安全技術，確保使用可靠性。

而聯想同步宣布推出首款搭載全新Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器的ThinkStation P620工作站，配置五款Ryzen Threadripper PRO 5000 WX處理器規格，藉此對應更高運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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