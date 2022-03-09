Gogoro與台灣ProLogium Technology合作推出首款用於電動車的可交換式固態電池原型

Gogoro宣布與台灣固態電池廠商ProLogium Technology (輝能科技)攜手合作，推出第一款可用於電動車的可交換式固態電池原型，並且能應用在現有Gogoro Network智慧電池交換網路。

由於固態電池能存放更高密度電量，同時也具備更高穩定性與安全性，並且可對應更長續航里程，未來將可取代現有鋰離子電池，成為未來電動車與消費電子產品電力來源。

而此次與ProLogium Technology合作的可交換式固態電池原型，將比Gogoro Network目前使用可交換式電池電量增加為140%，亦即從1.7kWh增加至2.5kWh，而Gogoro與ProLogium Technology預期接下來將可推出實際商用版本，並且應用在Gogoro Network智慧電池交換網路。

除了與Gogoro合作，ProLogium Technology今年初也宣布與Mercedes-Benz合作，並且獲得Mercedes-Benz數百萬歐元投資，藉此用於開發新電池技術，計畫藉由固態電池可存放更高密度電量，同時也能使電池體積及重量縮減，進而可延長電動車最高行駛距離，以及車輛行進速度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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