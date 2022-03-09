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前Intel客戶端運算事業部總監Gregory Bryant加入亞德諾半導體

聯合新聞網 / 楊又肇

今年出離開Intel的前客戶端運算事業部總監Gregory Bryant，稍早確認加入跨國半導體裝置生產商亞德諾半導體 (Analog Devices)，將擔任執行副總裁暨業務部門總裁。

1965年由Ray Stata與Matthew Lorber所創立的亞德諾半導體，主要針對消費與工業產品提供ADC (類比轉數位)、DAC (數位轉類比)、MEMS (微機電系統)與DSP (數位訊號處理)晶片，而近年也鎖定自動駕駛、通訊、數位醫護等業務發展。

而Gregory Bryant預計從今年3月14日正式加入亞德諾半導體，並且擔任執行副總裁暨業務部門總裁，將直接向亞德諾半導體總裁暨執行長Vincent Roche匯報。

加入亞德諾半導體之前，Gregory Byant在1992年加入Intel，並且曾任Intel亞太地區及日本業務總監，之後則是擔任客戶端運算事業部總監，並且先後推動vPro與EVO品牌，同時推動新款消費性處理器產品，近期則是對外宣布推出第12代Core系列筆電處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 日本 品牌

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