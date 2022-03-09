強化服務安全 Google證實收購老字號安全網路品牌Mandiant
更新：Google確認以54億美元價格收購Mandiant，預計最快會在今年底前完成，但依然要等待Mandiant投資者同意，並且獲得監管機構批准。
Google傳出將收購曾經隸屬FireEye的網路安全業者Mandiant，藉此強化Google Cloud雲端服務安全，並且與微軟旗下Azure雲端業務抗衡。
而除了Google有意收購Mandiant，微軟在今年2月也曾傳出計畫收購Mandiant的消息，但最終似乎並未達成共識。
Mandiant是由美國空軍情報中心退役軍官Kevin Mandia於2004年創立，總部位於美國加州，最初以私人網絡安全技術公司形式營運，並且曾在2013年公布背後為中國軍方指示的駭客攻擊細節報告，指稱中國軍方透過駭客竊取美國境內多達141家企業的商業機密，而在同年則由網路技術安全公司FireEye以10億美元收購。
不過，隨著Symphony Technology Group接連收購McAfee及FireEye，將產品線等資產拆分後的Mandiant，則是聚焦企業安全威脅情報及顧問服務。
Google若順利收購Mandiant，預期將使Google Cloud服務安全性可進一步提升，藉此強化與Azure、AWS等公有雲服務競爭優勢。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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