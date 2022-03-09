Aruba公布新常態網路技術趨勢 呼籲企業及早調整新連網與資安架構

隸屬HPE旗下網路解決方案業者Aruba，3月8日針對後疫情時代的新常態 (new normal)網路技術公布多項趨勢預測，其中包含機器對機器的通訊量將大幅增加、混合辦公型態將推動以AI自動化為基礎的運作模式、網路即服務運作模式將更普及，而安全存取服務邊緣佈署需求也會增加，同時Wi-Fi 6E連接技術應用成長比例將更為顯著。

依照Aruba觀察，許多產業在近期疫情影響之下面臨不少改變，其中也包含使用者體驗行為改變所產生影響，例如網路購物比重增加之下，使得消費通路必須更著重實體與線上銷售資訊整合，讓消費者有更一致的購物體驗，另外也因為越來越多人習慣使用網路服務解決日常需求，例如餐飲訂購、家事服務等，更讓許多傳統行業必須更密集地透過網路連接更多市場機會。

在此次公布趨勢預測中，Aruba估計機器對機器的通訊量將大幅增加，在2025年的全球物聯網裝置數量與人的比例將達10:1，相比目前約在5:1的比例將有明顯增長，更意味機器之間的自動化連接也變得重要，如何確保自動化運作時的安全也格外重要。

而在疫情期間逐漸成形的混合辦公模式，未來將會成為許多企業的新常態工作模式，意味「一人辦公」型態將會變得更加明顯，因此也代表容易佈建的網路安全組態解決方案將會變得更重要，而企業如何確保內部網路安全，以及在外部工作人員如何安全連入內部網路，將會成為重要課題。

至於傳統服務型態將不再侷限現場，或是透過傳呼方式提供，未來與網路應用密切整合的服務型態將會成為主流，在企業應用方面也將更全面與網路平台整合，並且更全面地讓資料上雲，藉此實現更具彈性應用的發展模式。

此外，隨著服務上雲情況下，安全存取服務邊緣 (Secure Access Service Edge，SASE)的佈署應用也變得重要，其中大型企業將更重視安全、可靠表現，因此會與多家解決方案供應商合作，透過最佳SD-WAN網路架構佈署，搭配安全網路閘道 (SWG)、雲端存取安全代理 (CASB)，以及零信任網路存取 (ZTNA)服務確保服務運作安全性，而中小企業則會基於預算等考量，多半會與單一供應商合作，採用一站式的安全存取服務邊緣解決方案。

隨著Wi-Fi 6E普及化，越來越多企業也會開始導入Wi-Fi 6E應用解決方案，透過更高傳輸頻寬、安全機制確保連接可靠性，因此預期在2022年會有大量企業開始將內部無線網路連接方式改為Wi-Fi 6E規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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