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Seagate雲端儲存即服務Lyve Cloud進駐新加坡 串接東南亞新創網路服務成長動能

聯合新聞網 / 楊又肇

Seagate去年初在美國推出的雲端儲存即服務 (storage-as-a-service)平台Lyve Cloud，目前宣布在新加坡正式啟用，預期將連接東南亞等地區的儲存應用需求，藉此推動各類型企業服務成長。

Lyve Cloud相容S3 (Simple Storage Service)規格，主打簡便、彈性、成本可預測等使用特性，去年在美國市場推出之後便吸引許多企業用戶申請使用。

而此次選擇在新加坡啟用，除了希望將Lyve Cloud服務帶到更多市場，同時也預期藉由新加坡地理位置之便，銜接近年來更多在東南亞市場推動的新創服務，以及更大的行動網路應用發展動能。

依照說明，Lyve Cloud提供保障資料隱私、不綁住客戶、無需API及流量出口 (egress)費用，讓企業能完整掌握存放資料，同時也能降低大量資料儲存、存取、移轉的總持有成本。另外，Lyve Cloud更標榜通過ISO27001及SOC2認證，符合企業用戶資料安全需求，同時也為動態、靜態資料提供加密服務。

目前包含Zadara、Equinix、PacketFabric等近50家業者均加入使用Lyve Cloud，透過快速、簡單佈署的雲端基礎架構建構可信賴應用服務，同時Seagate更強調Lyve Cloud與業界雲端生態系統夥伴合作，將能提供更容易使用、管理的高效整合式雲端儲存服務使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

新加坡 東南亞 美國

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