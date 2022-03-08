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Walmart開始讓使用者能在網站及app服務內「試穿」衣服
Walmart去年5月收購虛擬服裝試穿服務新創業者Zeekit之後，目前已經開始將Zeekit旗下技術應用在網站及app內，讓使用者能以虛擬方式試穿服裝。
此項功能目前處於測試階段，可讓使用者建立與自己相仿體態的虛擬人像，並且套用個人相近頭像，即可在網站或app內選擇試穿服裝，藉此了解衣服穿在自己身上的模樣。
目前使用者可在157公分至182公分身高，以及XS至XXXL尺寸體態之間選擇，Walmart表示之後將持續擴充更多選項，預計增加至少70組預設虛擬人像，並且讓使用者能在身形、膚色與髮色有更多客製化選擇。
至於先前曾透露將整合線上社群分享功能，藉此讓使用者將試穿結果分享至社群網路服務，讓好友能互相評價的設計，目前暫時還沒有加入，或許會在日後更新時一併啟用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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