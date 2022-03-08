看好雲端服務發展動能 微軟將在印度建置第四座Azure數據中心

微軟稍早宣布將在印度境內建置第四座資料中心，藉此擴大印度境內投資規模。

由於印度目前手機等應用發展蓬勃成長，同時印度政府也要求海外業者必須將用戶資料保存在境內，使得數據儲存需求持續增加，因此也促使微軟在印度境內繼續增設第四座數據中心，以利推動其雲端應用服務發展。

目前微軟已經在印度境內建置三座數據中心，接下來預計建置的第四座數據中心將位於印度南部的泰倫加納邦，同時也計畫持續擴增印度境內員工人數，並且擴展印度境內Azure雲端服務應用規模。

依照市調機構IDC統計，印度境內公有雲服務市場產值預計在2025年成長至108億美元，而微軟預期可從中獲取更大營收機會，並且希望在未來5年藉由Azure雲端服務於印度境內推動100億美元市值的新業務成長動能。

不過，微軟並未透露在印度境內建置第四座數據中心相關花費，但市場看法估計達20億美元。

除了微軟持續在印度境內擴建數據中心，亞馬遜旗下AWS也在2020年底宣布建置印度境內第二座數據中心，斥資金額達28億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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