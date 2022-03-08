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蘋果傳與韓國業者合作FC-BGA基版供應 可能用於Apple Car
相關消息指稱，蘋果目前與一家韓國業者洽談合作FC-BGA (覆晶球閘陣列封裝)基板供應，預計應用在傳聞中的Apple Car車輛產品。
由於目前因為疫情影響，使得FC-BGA基板供應在2026年以前仍面臨供貨短缺情況，因此蘋果傳出與韓國業者洽談供應合作關係，顯然是在車輛產品正式量產前確保主要零件供應穩定。
目前除了韓國業者生產FC-BGA基板，包含台灣及日本都有不少業者投入此類產品生產，但蘋果選擇與韓國業者合作，似乎是看上其開發、交貨速度快等優勢，同時在其他領域也有高度附加競爭價值，甚至可能透過收購股權方式對其進行投資。
不過，相關報導並未透露這家韓國業者具體背景，因此暫時無法確認是否為近期宣布擴產FC-BGA基板的三星電機，或是其他韓國業者。
另一方面，蘋果目前傳聞許久的Apple Car車輛產品也同樣未有進一步消息，甚至蘋果仍未對此類傳聞作任何回應，但不少市場看法認為蘋果已經在車輛產品投入諸多研發，並且最快會在2024年推出首波產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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