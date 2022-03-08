繼NVIDIA之後 三星也遭駭客組織Lapsus$竊取多達190GB容量機敏資料
近期攻擊NVIDIA的駭客組織Lapsus$，稍早透露同樣向三星發動攻擊，並且取得產品原始碼、用戶帳號登入憑證、加密金鑰等機敏資料，容量總計達190GB。
而依照地下市集VX Uundergroud所整理時間表，Lapsus$是在3月4日宣布取得三星機敏資料，大約是在3月1日要求NVIDIA開放限制GPU用於挖礦時的算力相關機制未果之後。
目前三星遭竊機敏資料容樣達190GB，其中包含產品bootloader原始碼、用於TrustZone機制的Trusted Applet，以及用於硬體安全模組、加密或驗證的原始碼，另外也包含用於驗證三星服務API及帳號的編碼內容，更包含生物解鎖機制演算法與Qualcomm相關機密原始碼。
其他受影響產品，還包含三星Bixby數位助理服務、SmartThings聯網裝置，以及三星軟體市集相關機敏資訊。
不過，三星方面並未對此作任何回應。
由於目前三星協助NVIDIA、Qualcomm處理器產品代工服務，因此除了自有產品相關機敏資訊可能因此大量曝光，或許也將連帶影響NVIDIA、Qualcomm尚未公布處理器產品保密內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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