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蘋果確認將從4月11日開始階段性重返辦公室工作 仍保留混合辦公型態

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果執行長Tim Cook稍早向公司內部員工寄發信件，說明將從4月11日起開放員工回到辦公室工作，將從原本遠距辦公模式調整為混合辦公型態。

依照說明，蘋果預計針對美國地區辦公室採階段性開放，藉由多階段形式調整為混合辦公模式，其中從4月11日開始將以每周進辦公室1天為基礎，而從5月2日開始則調整為每周進辦公室2天，從5月23日開始，則將要求員工每周一、周二，以及周四時回到辦公室工作，周三與周五則可彈性選擇工作地點。

不過，蘋果也說明實際施行時間與辦法仍會依照各地區辦公室需求而定，各地區辦公室可自行調整，而針對目前仍無法回到辦公室工作的員工，蘋果也允許提供調整適應時間，另外在一年內最長可選擇遠距辦公時間則調整為4周。

Tim Cook表示，許多員工仍期待回到辦公室工作，甚至能透過面對面形式直接溝通，同時也宣布未來幾周內將允許Apple Store直營店員工自行決定是否配戴口罩，而在今年2月底則已經取消進入Apple Store的消費者必須配戴口罩的規定。

除了蘋果，包含Google、微軟、Meta等業者都已經宣布重返辦公室的計畫，預計會在今年4月開始陸續恢復回到辦公室工作，但仍會保留混合辦公彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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