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曝蘋果正測試M2晶片 春季發布會上正式推出

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蘋果傳將以搭載M2晶片的14吋MacBook Pro取代現有的13吋機型。示意圖。歐新社
蘋果傳將以搭載M2晶片的14吋MacBook Pro取代現有的13吋機型。示意圖。歐新社

集微網消息，據報道，蘋果近日正在測試M2晶片，該晶片預計將在新款MacBook Air和新款13英寸 MacBook Pro中首發搭載。

一位開發人員向彭博社透露最近幾周，蘋果正在多款Mac上測試一款具有八核CPU和十核GPU的晶片，而這正是M2晶片。

此外，蘋果一直macOS 12.3（應該會在兩周內發布並在新Mac上運行）、macOS 12.4 以及 macOS 13的機器上測試M2晶片，這也代表了搭載該晶片的新Mac會在春季發布會中正式登場。

蘋果M2晶片將是蘋果在Mac上採用自研晶片後的第一次重大升級，其首先用於新款13英寸MacBook Pro和新款‌MacBook Air‌。而搭載‌M1 Pro‌和‌M1 Max‌晶片的新Mac mini也已準備就緒，最快會在下周推出。

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