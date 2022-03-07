《俄羅斯方塊》因抵制改名《烏克蘭方塊》？假消息被戳破：根本不叫這名字
俄羅斯入侵烏克蘭引起國際撻伐，然而，近日陸網流傳「國際遊戲產業聯合會呼籲將《俄羅斯方塊》改名《烏克蘭方塊》」引起關注，但據陸媒調查發現此消息未經官方出處流傳，應屬假消息。
根據陸媒《IT之家》6日報導，近日微博流傳「有媒體宣稱『國際遊戲產業聯合會』呼籲將《俄羅斯方塊》改名為《烏克蘭方塊》」，引發陸網熱議。
《IT之家》調查後發現該消息未經官方出處流傳，所謂「國際遊戲產業聯合會」也不存在。《俄羅斯方塊》英文稱作《Tetris》，源自希臘語tetra，有「數字四」之意（因所有落下方塊皆由四塊組成），而《俄羅斯方塊》發明人阿列克謝·帕基特諾夫（Алексе́й Леони́дович Па́житнов）確實為俄籍人士，因他喜愛網球，因此將tetra和網球的英文單字tennis組合，成為《Tetris》；因發明人為俄羅斯人，所以華人地區都叫俄羅斯方塊。
事實上，俄羅斯進攻烏克蘭引發各界抵制活動，部分科技遊戲公司包含微軟、三星和任天堂等皆透過各管道採取抵制俄羅斯市場。
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