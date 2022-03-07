蘋果「Peek Performance」春季發表會可能公布新品預先猜測

蘋果確定在美國西岸時間3月8日上午10點 (台灣時間3月9日凌晨2點)舉辦「Peek Performance」春季發表會，筆者整理目前較有可能在此次發表會上揭曉新品內容，其中包含終於加入5G連網功能的第三款iPhone SE，以及新款iPad Air，另外也可能公布新款Mac機種與M2處理器。

iPhone SE 5G

第三款iPhone SE預期會正式冠上5G名稱，藉此說明支援5G連網功能，外型預期會維持與第二款iPhone SE相同設計，亦即與iPhone 8一樣外型，同時主相機也依然採用單鏡頭，並未加入第二組鏡頭。

硬體規格方面，第三款iPhone SE可能換上與iPhone 13系列相同的A15 Bionic處理器，機身配色維持提供黑色、白色與(PRODUCT)RED的紅色款式，至於儲存容量則提供64GB、128GB與256GB三種規格，至於5G連網規格則支援6GHz以下頻段，可配合諸如Verizon等業者使用毫米波頻段連接功能。

iPad Air

新款iPad Air可能在外觀不會有太大改變，但是會換上A15 Bionic處理器，並且加入支援5G連網設計，但絕大部分設計可能會與2020年推出版本相同，一樣採用類似目前iPad Pro採用的直角平框形式設計，並且支援Apple Pencil 2與USB-C連接埠，以及整合Touch ID指紋辨識功能的電源按鍵。

M2處理器、新款MacBook Air

延續先前M1處理器的設計，但有可能會在CPU與GPU核心數量、運作時脈作調整，同時也可能調整記憶體容量支援上限。而若沒意外的話，蘋果有可能同步將現有MacBook Air換上M2處理器，但外型設計可能不會有明顯改變。

新款13.3吋MacBook Pro

去年推出14吋與16吋MacBook Pro之後，蘋果可能還是會保留作為入門款的13.3吋版本，因此新款13.3吋MacBook Pro將會跟進採用後來的造形設計，亦即目前14吋與16吋MacBook Pro的外型，同時換成M2處理器，藉此與現有14吋版本作更明顯區隔。

至於14吋與16吋MacBook Pro預期也會在今年下半年推出更新版本，可能會採用M2 Pro或M2 Max處理器規格。

新款Mac Studio

Mac Studio是近期有傳聞的新款Mac設計，可能作為Mac mini之後的進階版本選擇，因此外型上可能會延續Mac mini，但也有可能重新調整外觀，而處理器規格預期將換上M1 Pro或M1 Max，藉此填補Mac mini、iMac至Mac Pro之間的桌機效能使用需求。

其他可能公布新品

除了上述有較高可能公布新品，蘋果可能也會跟進推出新款效能更高、螢幕更大的iMac，以及傳聞價格相對較低的外接螢幕產品。至於是否同步更新既有Mac Mini，並且換上M2處理器，但如此一來可能就會分散新款Mac Studio更換需求，因此預期不會推出。

另外，是否藉由推出新款iPhone 13新色，進而刺激更多手機產品銷量，目前也還無法確認。

其他新品，則預期正式推出iOS 15.4版本更新，讓使用者能在配戴口罩情況下方便透過Face ID臉部識別將手機解鎖，同時也正式讓Mac機種可配合iPad產品使用「通用控制」 (Universal Control)功能，另外也可能宣布在更多地區推出數位駕照等應用服務，甚至也可能更新Apple Card服務內容。

「One More Thing」

雖然在Tim Cook擔任執行長期間甚少有「One More Thing」的彩蛋公布內容，但或許此次春季發表會將會預告蘋果未來發展產品，可能會是先前有不少傳聞的蘋果車輛產品，或是虛擬視覺頭戴裝置，不過更有可能什麼彩蛋都不會有。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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