Volvo在瑞典測試商用化車輛無線充電應用

Volvo近期宣布在瑞典哥德堡展開為期三年的車輛無線充電計畫，藉此讓停放指定位置的電動車能透過無線充電補充電量。

在此項計畫中使用車輛為Volvo XC40 Recharge，並且在提供測試的定點位置設置Momentum Dynamics旗下無線充電系統，當車輛停放在定點位置時，就會自動以41kW功率進行無線充電，同時也能透過車輛儀表板確認充電狀況與充電進度。

依照Volvo說明，此項計畫主要希望測試在商用模式情況下，透過無線充電方式補充車輛電量，對於車輛上的電池使用壽命影響情況。而用於測試的車輛會在每天行駛超過12小時，讓車輛在大幅消耗電量之後補充電量，同時每年至少累積10萬公里行駛距離情況下，藉此觀察電池狀況是否有明顯變化。

同時，用於測試的Volvo XC40 Recharge同時也會作為市區計程車使用，因此同時也能透過測試驗證無線充電設計，是否會比手動接電補充電量方式更為方便、安全。

▲進行無線充電時，即可透過車輛儀表板確認充電狀況與充電進度

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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