Uber開始在美國市場增加「探索」功能 讓使用者尋找鄰近合適餐廳

Uber服務稍早推出名為「探索」 (Explorer)的功能，讓使用者能更快確認附近推薦餐飲，甚至整合餐飲推薦服務Yelp資料，讓使用者能透過星等評價判斷決定到哪一家餐廳用餐，另外也結合Uber搭乘資源，方便使用者乘車前往。

此項功能僅先在美國境內14座城市推出，包含亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、休斯頓、洛杉磯、曼非斯、明尼亞波里斯-聖保羅都會區、紐奧良、紐澤西、紐約上州、奧蘭多、聖安東尼奧、舊金山與西雅圖等地區都會推行此項功能，讓使用者能更快透過Uber服務尋找所在地點附近推薦餐廳或是娛樂場所，並且能透過Uber乘車服務前往。

Uber表示將透過此項功能將用餐、休閒需求與乘車服務連接，讓使用者能透過單一app完成所有操作，同時也能依照個人喜好挑選合適餐廳或休閒場所，另外使用者也能透過85折、最高單趟折抵10美元的優惠搭乘車輛，前往Uber特選合作餐廳、酒吧用餐。

除此之外，使用者也能透過Uber錢包與支付服務，直接在app內購買各類活動票券、門票，而在餐廳推薦部分則與Yelp合作資料，讓使用者能透過Yelp星等評價決定去哪一家餐廳用餐。

雖然目前已經有Uber EATS服務提供餐飲外送、外帶等服務，但Uber顯然還是希望能進一步提高Uber app功能豐富性，藉此吸引更多人使用，而非只是作為乘車使用服務，而使可以滿足更多生活需求。

此項功能將在未來幾周至幾個月內持續擴展至更多城市，但Uber並未透露是否計畫在全球地區提供此項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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