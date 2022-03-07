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NVIDIA以GauGAN技術 讓《Minecraft》像素化場景可變成擬真3D影像

聯合新聞網 / 楊又肇

2018年以GAN生成對抗學習網絡打造GauGAN人工智慧影像生成應用技術，並且推出諸多衍生應用模式之後，NVIDIA近期更將此項技術與《Minecraft》結合，打造名為GANcraft的應用模式，讓使用者能透過《Minecraft》建造像素風格的3D場景，即可快速轉換成媲美3A等級遊戲作品呈現擬真3D環境。

此項應用是由NVIDIA研究團隊與康乃爾大學合作項目，透過人工智慧方式將《Minecraft》建立的3D場景轉換成擬真影像，其中是以監督訓練產生的人工智慧，讓系統能知曉如何將《Minecraft》以像素堆疊的影像，轉換成更加擬真的3D場景，甚至後續還能套用不同濾鏡，讓使用者能建造不同形式的3D場景。

而此項技術預期能協助更多創作者快速建立3D場景，尤其可讓遊戲開發者、3D動畫創作者更有效率完成作品設計，藉此降低內容創作過程可能面臨經類、時間等成本支出問題。

目前NVIDIA已經將GANcraft相關資源放上GitHub提供眾人使用，讓開發者能以此為基礎打造更多應用內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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