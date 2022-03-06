UL Benchmarks合作聯想Legion 3D Marks增加「Speed Way」測試項目
UL Benchmarks宣布，將在旗下3D Marks效能評測軟體增加名為「Speed Way」的測試項目，讓使用者能以此測試裝置在微軟DX12 Ultimate運作模式下的顯示效能。
依照說明，「Speed Way」將可對應微軟DirectX即時光影追跡 (DXR)，以及網格著色器 (Mesh Shaders)、可變速率著色 (VRS)等顯示效能測試，藉此判斷裝置在目前常見遊戲應用技術開啟時的顯示效能表現。
同時，UL Benchmarks更強調「Speed Way」將以即時全局照明方式渲染貼近真實的光線照明與折射效果，藉此成為新款遊戲顯示效能量測參考依據，同時也能確認裝置在DX12 Ultimate運作模式下的顯示效能。
相較先前推出的「Port Royal」僅能針對即時光影追跡效能進行測試，UL Benchmarks預期在「Speed Way」測試項目將能反應更多裝置顯示效能細節，而後續將會公布更多測試細節，實際釋出時間則預計會在今年下半年稍晚時候。
此外，從「Speed Way」展示內容出現大量Legion品牌，更能凸顯此次「Speed Way」測試項目是由聯想合作打造。而在此之前，UL Benchmarks也曾與微星等業者合作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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