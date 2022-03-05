美國即將開放拍賣2.5GHz頻段 擴充現有5G網路、替未來6G網路鋪路
在MWC 2022期間，美國聯邦通訊委員會 (FCC)主席Jessica Rosenworcel於「以數位政策加快後疫情時代恢復腳步」主題演講中透露，美國將在今年7月進行另一次中頻段拍賣。
Jessica Rosenworcel表示，接下來將開放2.5GHz頻段競標拍賣，預期可透過3GHz以下、擁有200MHz連續頻寬的中頻段資源擴展現有5G網路服務，並且讓更多人口連接上網。
在此之前，聯邦通訊委員會已經在去年2月公布以3.7GHz為主的中頻段競標結果，未來還規劃拍賣3.1GHz-3.4GHz之間頻段，藉此擴大現有5G網路頻段連接資源，並且作為推動美國數位化發展政策一環，進而可讓各個產業透過網路加速成長。
同時，Jessica Rosenworcel也強調在推動5G網路擴展之際，同時也開始著眼未來的6G網路發展，強調未來如何取得更多有用頻譜，將成為日後網路技術發展關鍵。而目前聯邦通訊委員會已經研究7GHz-15GHz之間頻段可用性，甚至也希望能往更高頻譜應用推進。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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