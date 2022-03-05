女神卡卡歌曲當教材 蘋果將在美國恢復「Today at Apple」實體活動

隨著美國境內越來越多地區放寬防疫政策，甚至也有越來越多企業準備從3月起讓員工回到辦公室工作，蘋果接下來也準備在Apple Store恢復「Today at Apple」實體活動。

依照蘋果公布消息，美國地區的Apple Store店內實體活動將從3月7日起恢復，首波將配合慶祝美國國家婦女歷史月 (National Women's History Month)，藉由女神卡卡 (Lady Gaga)的音樂學習如何透過GarageBand進行混音創作。

在30分鐘的免費學習課程中，報名參加者將能透過GarageBand的Live Loops、Remix FX等功能，將女神卡卡的《自由的女人》 (Free Woman)改編成獨創版本。

先前因為疫情影響，使得蘋果暫停舉辦「Today at Apple」實體活動，並且透過線上形式讓更多人參與學習，例如透過iPhone拍攝趣味照片，或是利用iPad製作精美卡片等。而此次隨著美國各地政府開始放寬防疫政策，蘋果也計畫恢復「Today at Apple」實體活動，讓更多人可以透過免費課程學習知識、創作技巧，進而推廣旗下產品。

而在恢復舉辦實體活動之餘，蘋果依然保留疫情間舉辦的線上形式「Today at Apple」課程，讓無法親臨現場的人依然可以藉由網路學習創作技巧。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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