快訊

高雄今增本土3例確診 為左營自助餐女店員的家人

本土+8為3例男性、5例女性 境外72例

女神卡卡歌曲當教材 蘋果將在美國恢復「Today at Apple」實體活動

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著美國境內越來越多地區放寬防疫政策，甚至也有越來越多企業準備從3月起讓員工回到辦公室工作，蘋果接下來也準備在Apple Store恢復「Today at Apple」實體活動。

依照蘋果公布消息，美國地區的Apple Store店內實體活動將從3月7日起恢復，首波將配合慶祝美國國家婦女歷史月 (National Women's History Month)，藉由女神卡卡 (Lady Gaga)的音樂學習如何透過GarageBand進行混音創作。

在30分鐘的免費學習課程中，報名參加者將能透過GarageBand的Live Loops、Remix FX等功能，將女神卡卡的《自由的女人》 (Free Woman)改編成獨創版本。

先前因為疫情影響，使得蘋果暫停舉辦「Today at Apple」實體活動，並且透過線上形式讓更多人參與學習，例如透過iPhone拍攝趣味照片，或是利用iPad製作精美卡片等。而此次隨著美國各地政府開始放寬防疫政策，蘋果也計畫恢復「Today at Apple」實體活動，讓更多人可以透過免費課程學習知識、創作技巧，進而推廣旗下產品。

而在恢復舉辦實體活動之餘，蘋果依然保留疫情間舉辦的線上形式「Today at Apple」課程，讓無法親臨現場的人依然可以藉由網路學習創作技巧。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple 蘋果 女神卡卡

延伸閱讀

爆冷未獲奧斯卡影后入圍 女神卡卡仍將參加典禮

不愧是蘋果！帶頭撤離俄羅斯 掀跟風潮又賺掌聲

村民快篩都陰性 3360顆蘋果謝「伯公」保平安

Apple 蘋果邀請函的秘密！手機打開網頁體驗「 AR 擴增實境」特效

相關新聞

克里米亞屬於哪一邊？蘋果地圖「都不得罪」 依用戶地區分劃

繼宣布停售產品給俄羅斯後，蘋果公司自家地圖和天氣等App如今把具主權爭議的克里米亞半島，「重新」劃為烏克蘭的領土，除非用...

來了！蘋果春季發表會3月9日凌晨登場 5款新品預測一次看

蘋果（Apple）春季發表會真的來了！蘋果官網也更新春季發表會資訊，就在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，而發表會名稱為「Peek Performance」，似乎也暗示著可能會升級某種產品。PTT（批踢踢）iOS版的網友期盼此次有全新iPhone SE與新一代AirPods Pro推出。《聯合新聞網》整理出可能會在此次登場的新品。

關切俄羅斯侵略烏克蘭 蘋果宣布在俄停售所有商品

美國蘋果公司（Apple）1日宣布，停止在俄羅斯販售蘋果手機等所有商品。

女神卡卡歌曲當教材 蘋果將在美國恢復「Today at Apple」實體活動

隨著美國境內越來越多地區放寬防疫政策，甚至也有越來越多企業準備從3月起讓員工回到辦公室工作，蘋果接下來也準備在Apple Store恢復「Today at Apple」實體活動。

美國即將開放拍賣2.5GHz頻段 擴充現有5G網路、替未來6G網路鋪路

在MWC 2022期間，美國聯邦通訊委員會 (FCC)主席Jessica Rosenworcel於「以數位政策加快後疫情時代恢復腳步」主題演講中透露，美國將在今年7月進行另一次中頻段拍賣。

線上銷售數據未能反應實體通路帶動銷量，亞馬遜關閉書店、快閃店

亞馬遜證實將關閉旗下實體書店，以及包含四星評價商店與快閃店業務，但強調不會因此退離實體店面業務發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。