防疫放寬！Google、Twitter員工4月起重返辦公室 逛Apple Store可免戴口罩

在美國疾病管制與預防中心準備放寬境內防疫政策，包含Google、Twitter都計畫在今年4月開始讓員工重返辦公室工作，而蘋果方面則計畫讓眾多地區的Apple Store解除必須配戴口罩規定，但尚未確認具體回到辦公室工作時間。

在此之前，微軟已經在2月28日重新向員工開放辦公室，但依然保留員工可依照需求選擇在家工作彈性，至於Meta則是在日前延後員工重返辦公室時間，但預計會在3月28日重新開放，而亞馬遜與蘋果目前尚未確認員工重返辦公室工作的具體時程，但在通路、倉儲等則是維持正常運作。

目前Google將從4月4日開始要求員工每週至少三天回到辦公室工作，但如果有特別需求的話，依然可以申請遠距工作，或是調動工作地點。而針對重返辦公室工作的員工，Google表示將不再強制要求必須完成施打新型冠狀病毒疫苗，同時也不再強制要求完成施打疫苗的員工配戴口罩、接受篩檢或維持社交距離，但未完成施打疫苗的員工依然需要接受篩檢，並且維持配戴口罩，否則將不能進到辦公場所。

至於Twitter方面則計畫在3月15日重新開放辦公室，但依然會允許員工可自行決定工作地點，其他不少網路公司多半也採取相同模式，亦即準備重新開放辦公室，另一方面則維持讓員工可遠距辦公的彈性，但也有企業希望員工像過往一般回到辦公室工作，因此也讓許多工作者決定跳槽至更有彈性的工作機會，或是選擇改變工作型態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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