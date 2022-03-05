Sony與本田合資開公司 預計2025年推出市售電動車
今年在CES 2022期間揭曉休旅車款電動車Vision-S 02，並且宣布成立獨立公司Sony Mobility，藉此聚焦電子車輛產品後，稍早更宣布與本田技術合作，並且合資成立公司，將在2025年推出市售電動車產品。
雙方合資公司將在今年內成立，預計由本田提供車輛相關開發、生產，以及後續銷售與客戶服務資源，而Sony則提供電子技術、通訊、網路，以及娛樂相關技術整合，而合資公司則專注在開發、設計相關業務。
而初期車輛生產將由本田負責，但Sony透露未來也不排除由其他車廠提供生產服務，顯示在合資公司中扮演技術整合角色，而非成為主要生產業者。
目前Sony電動車項目將由集團資深總經理川西泉澄擔任負責人，並且計畫將車輛轉變成提供資訊與娛樂內容的移動平台。
而如同Qualcomm、NVIDIA認為目前市場投入的智慧車輛設計，如同打造一款智慧型手機一樣，可以透過模組化形式讓車輛各部位強化發展，其中包含自動駕駛、車載平台，或是安全防護機制等設計，Sony方面也計畫將車輛平台以智慧型手機形式看待，並且藉由5G連網、人工智慧，以及Sony旗下影音、感測元件相關技術，讓車輛可以變得更具智慧，同時也能變成結合移動功能的訊息、娛樂使用平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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