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開「數位分身」狂飆！超擬真車輛駕駛《跑車浪漫旅7》正式上市

聯合新聞網 / 楊又肇
▲《跑車浪漫旅7》正式在台上市
▲《跑車浪漫旅7》正式在台上市

索尼互動娛樂今日 (3/4)宣布，標榜為「真實駕駛模擬器」的跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)正式上市，將透過擬真車輛駕駛體驗吸引各類玩家，同時也標榜結合人工智慧運算模式反應真實車輛物理特性，並且透過PlayStation 5運算效能呈現真實光影表現。

作為《跑車浪漫旅》系列25週年中的第7款正統作品，製作人山內一典更是竭盡所能地發揮遊戲主機運算效能，藉此讓《跑車浪漫旅》系列作品成為擬真的「車輛駕駛模擬器」，意味在物理特性表現、真實車輛聲音詮釋方式，都讓許多車輛愛好者能在系列遊戲找到遊玩樂趣，並且持續讓車輛擬真程度提升。

同時，作為熱愛車輛的遊戲製作人，山內一典更提及希望透過此款遊戲表達「數位分身」的境界，亦即透過更加擬真形式創造另一個「世界」，並且讓玩家能在其中沉浸體驗，更凸顯其對此次作品擬真程度相當自信。

▲現場由實況主競速挑戰關主「6tan」、「解婕翎」主持，此次更找來賽車手陳意凡示範
▲現場由實況主競速挑戰關主「6tan」、「解婕翎」主持，此次更找來賽車手陳意凡示範

在運用PlayStation 5運算效能中，《跑車浪漫旅7》強化4K HDR與60fps顯示效果，同時也能透過即時光影追跡效果呈現真實車輛金屬光澤與真實物理光線折射效果，另外也能藉由PlayStation 5的SSD存取速度表現，加快遊戲載入效率，並且能以DualSense模擬車輛方向盤轉動操控，或是透過震動感受車輛碰撞時的力道反饋與煞車慣性力道，而藉由Tempest 3D音效，更能傳達真實的車輛排氣聲浪，以及車輛輪胎與地面摩擦聲。

▲現場實際進行賽事
▲現場實際進行賽事

《跑車浪漫旅7》從即日起在全球與台灣市場正式推出，分別推出PlayStation 5與PlayStation 4平台版本，除了提供普通版及25周年紀念版，數位版還將額外推出包含PlayStation 5與PlayStation 4雙平台版本，以及25周年紀念數位豪華版。

為了慶祝遊戲上市，索尼互動娛樂在3月4日 (五)至3月6日 (日)期間於台北市信義區新光三越「香堤大道廣場」舉辦PlayStaion 5、PlayStation 4遊戲《跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)上市慶祝體驗活動，並且在現場提供多組競速機台供免費體驗，只要試玩並完成指定賽道任務，即可獲得活動限定的參加獎「《跑車浪漫旅》咖啡午茶組」。

▲透過擬真賽車方向盤提供體驗
▲透過擬真賽車方向盤提供體驗

現場將開放玩家報名挑戰「單圈計時賽」，在活動期間內取得前三名成績的挑戰者，將可獲得「THRUSTMASTER方向盤」等獎項，而在週末兩天也分別邀請知名實況主「6tan」和「解婕翎」來場擔任「實況主競速挑戰」關主與玩家同樂，玩家朋友贏得比賽就能帶走「《跑車浪漫旅7》特製T恤」。

▲週末六日開放民眾體驗
▲週末六日開放民眾體驗

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《跑車浪漫旅7》上市前搶先玩，詮釋「數位分身」的真實感受

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

跑車 北市 PlayStation 5 PlayStation 人工智慧

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