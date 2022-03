亞馬遜無人商店風潮吹進華盛頓的有機全食超市，商品拿了就走再也不用「請支援收銀」！

Amazon 亞馬遜的 Just Walk Out 技術愈來愈成熟,消費者進入商店之後商品拿了就走,再也不需要店員「請支援收銀」。近日美國華盛頓特區(Washington DC)的 Glover Park 格洛弗公園附近的有機食品超市 Whole Foods 全食超市經過重新整修後也導入 Just Walk Out 無人商店技術,讓原本已有 20 多年歷史的超市搖身一變成為科技超市。

據《The Verge》報導,這是 Amazon 亞馬遜首次將 Just Walk Out 技術導入店名沒有 Amazon 亞馬遜品牌的超市,也是亞馬遜自 2017 年斥資 137 億美元收購了 Whole Foods 全食超市以來,與 Amazon 亞馬遜整合最多的一次。

導入 Just Walk Out 技術的這家無人商店面積為 2.15萬平方英尺(換算約 1,997.41 m2、604.22 坪左右),採用亞馬遜的手掌辨識技術,也可以掃描 QR-Code 進入商店。店裡面的員工會分散在櫃檯和整理貨品,但基本上員工不需要「請支援收銀」,而是只要向消費者解釋什麼是無收銀技術。然而如果消費者堅持不想使用 Just Walk Out 拿了就走技術的話,也可以選擇自助結帳。

對消費者而言,Just Walk Out 拿了就走的技術讓許多習慣改造前人工計費的消費者有些意見,多數消費者抱著懷疑態度,也有少部分消費者認為這技術有點像是電影《1984》的監控國家。

無論民眾的想法是什麼,Amazon 亞馬遜公司仍是希望將無人商店技術拓展到更多地區並吸引更多人願意使用,未來想無人商店和 Just Walk Out 技術更為普及化。

資料來源:The Verge

