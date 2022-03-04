全部不准玩！烏克蘭要求 PlayStation 和 Xbox 停止支援俄羅斯市場

俄羅斯與烏克蘭戰爭（簡稱：俄烏戰爭）成為全球關注焦點，戰爭不僅影響政治經濟社會，遊戲世界也將受到影響了。烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 在個人推特發布公開信聲明，要求遊戲平台和開發者封鎖俄羅斯和白俄羅斯的遊戲帳號，禁止兩國電競選手參與任何國際賽事，並且取消兩國國內的所有電競比賽。

Mykhailo Fedorov 副總理在推特上特別點名 Microsoft Xbox 和 Sony PlayStation 兩大遊戲公司，同時也希望 Riot Games、Electronic Arts、Ubisoft、Gameloft 和 Wargaming …等知名遊戲開發公司能學習 Apple 蘋果停止在俄羅斯銷售產品、運動協會禁止俄羅斯參與體育競賽。

儘管這些遊戲公司基於人道主義，提供金錢等幫助，但是烏克蘭政府希望能藉由多種經濟、活動方式的施壓，阻止俄羅斯的軍事行動。

圖片及資料來源：polygon

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/199390/，聯合新聞網獲授權轉載。》

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