快訊

藍委送「美花牌跳電雞排」諷失政失信 王美花面色鐵青

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

全部不准玩！烏克蘭要求 PlayStation 和 Xbox 停止支援俄羅斯市場

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

俄羅斯與烏克蘭戰爭（簡稱：俄烏戰爭）成為全球關注焦點，戰爭不僅影響政治經濟社會，遊戲世界也將受到影響了。烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 在個人推特發布公開信聲明，要求遊戲平台和開發者封鎖俄羅斯和白俄羅斯的遊戲帳號，禁止兩國電競選手參與任何國際賽事，並且取消兩國國內的所有電競比賽。

Mykhailo Fedorov 副總理在推特上特別點名 Microsoft Xbox 和 Sony PlayStation 兩大遊戲公司，同時也希望 Riot Games、Electronic Arts、Ubisoft、Gameloft 和 Wargaming …等知名遊戲開發公司能學習 Apple 蘋果停止在俄羅斯銷售產品、運動協會禁止俄羅斯參與體育競賽。

儘管這些遊戲公司基於人道主義，提供金錢等幫助，但是烏克蘭政府希望能藉由多種經濟、活動方式的施壓，阻止俄羅斯的軍事行動。

圖片及資料來源：polygon

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/199390/，聯合新聞網獲授權轉載。》

白俄羅斯 俄烏戰爭 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭代表團搭上直升機 準備與俄羅斯進行第二輪停火談判

多年前早有準備？莫斯科準備啟動本國互聯網「Runet」

壽險公會：俄羅斯背離人權與ESG 壽險業中長期逐步減碼

俄羅斯對制裁並不陌生…西方經濟施壓 能阻止普亭嗎？

相關新聞

來了！蘋果春季發表會3月9日凌晨登場 5款新品預測一次看

蘋果（Apple）春季發表會真的來了！蘋果官網也更新春季發表會資訊，就在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，而發表會名稱為「Peek Performance」，似乎也暗示著可能會升級某種產品。PTT（批踢踢）iOS版的網友期盼此次有全新iPhone SE與新一代AirPods Pro推出。《聯合新聞網》整理出可能會在此次登場的新品。

關切俄羅斯侵略烏克蘭 蘋果宣布在俄停售所有商品

美國蘋果公司（Apple）1日宣布，停止在俄羅斯販售蘋果手機等所有商品。

線上銷售數據未能反應實體通路帶動銷量，亞馬遜關閉書店、快閃店

亞馬遜證實將關閉旗下實體書店，以及包含四星評價商店與快閃店業務，但強調不會因此退離實體店面業務發展。

EPIC Games收購線上音樂商店服務業者Bandcamp，擴展內容創作市場生態

EPIC Games宣布收購線上音樂商店服務業者Bandcamp，藉此擴展旗下內容創作市場生態。

VMware推動開放網格聯盟，為6G網路自動化時代發展作準備

在此次MWC 2022期間，VMware邊緣業務副總裁Kaniz Mahdi闡述以自動化建置的生活型態，同時更描繪未來6G網路時代連接應用模式，藉此說明VMware推動開放網格聯盟 (Open Grid Alliance,OGA)的目標。

Intel、AMD、台積電、三星等業者合組UCIe產業聯盟，推動Chiplet微晶片應用普及

Intel、AMD、微軟、Meta、Google、Qualcomm、三星、台積電等業者宣布合組UCIe產業聯盟，並且提出UCIe 1.0設計規範，計畫推動以Chiplet (微晶片)技術應用生態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。