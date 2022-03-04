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Apple 蘋果邀請函的秘密！手機打開網頁體驗「 AR 擴增實境」特效

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

Apple 蘋果發表會的邀請函除了公佈時間、地點之外，還藏著一項特別的秘密！就是加入了 AR 擴增實境特效，只要在 iPhone 或 iPad 開啟 Apple 發表會活動網頁就能使用 AR 特效，讓 Apple 蘋果 Logo 出現在我們的生活中。

秀給你看隱藏在蘋果邀請函的 AR 特效

https://youtu.be/SOAHoWnngrk

Apple 蘋果這次發表會的主題是「Peek performance」超能揭秘，將在美國太平洋標準時間 3 月 8 日上午 10:00、台灣/香港時間 3 月 9 日凌晨 2:00 進行。

就目前消息，這次發表會將推出支援 5G 的 iPhone SE 3、iPad Air 5，很可能還有入門版搭載 M2 晶片的 13 吋 MacBook Pro、更新版 Mac mini。

圖片及資料來源：macrumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/199410/，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 美國 擴增實境

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