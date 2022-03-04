USI 2.0規範將無線充電、更大傾角與更自然筆觸帶到手寫筆設計

通用手寫筆協會 (USI)前年與NFC論壇達成協議，透過支援WLC協議規範加入無線充電設計之後，在稍早公布的USI 2.0規範中更納入支援更多裝置使用，同時也增加更多手寫筆應用功能。

在新版USI 2.0設計規範中，將使手寫筆能相容各類筆電、平板，以及Chromebook，此外也加入無線充電、升級調色板應用功能，並且支援內嵌式觸控面板手寫需求，藉此讓各家設計手寫筆能更容易應用在各類裝置。

其中支援的無線充電將相容WLC 2.0規範，可透過1W充電功率替手寫筆補充電量，並且藉由NFC規範進行通訊連接，另外在調色板功能也從原本256色增加至1600萬色，同時也改善手寫筆最大使用傾角，藉此呈現更自然筆觸。

USI 2.0規範一樣是以開放形式制定設計項目，但並不具備強制性，主要還是由硬體業者自行決定規格與支援技術，而聯想接下來將與Google合作打造一款基於USI 2.0規範的手寫筆應用產品，但暫時尚未透露具體推出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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