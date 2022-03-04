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亞馬遜推出以更環保形式設計的Aware系列自有品牌商品

聯合新聞網 / 楊又肇

除了日前強調在包裝設計更著重環保，亞馬遜稍早更宣布推出Aware系列自有品牌商品，標榜採用更容易被分解的生物材質原料，或是以回收材質等永續性原料製作，藉此降低對環境影響。

亞馬遜的Aware系列自有品牌商品將包含衣物、床具與護膚類產品，另外也包含居家用品，除了以環境友善材質打造，更標榜取得各項環保認證，例如在使用環境友善材質之外，更標榜生產過程同樣維持環保，而產品也使用不對環境產生影響的添加物。

另外，由於採用更容易被分解的生物材質原料，或是可回收利用材質設計，因此亞馬遜強調Aware系列自有品牌商品將使環境影響降至最低。

目前亞馬遜已經在電商採用包裝設計減少使用對環境有害材質，同時也透過改善倉儲、運輸方式降低貨品運送過程的排碳量，甚至在電商服務背後的AWS雲端服務平台也設法降低整體排碳量，並且透過碳中和等方式實現零碳排放目標。

在亞馬遜的規劃中，預計在2040年實現真正零碳排放目標，同時在2030年以前讓旗下實體基礎設施都能完全使用再生能源運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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