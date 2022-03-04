聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞馬遜推出以更環保形式設計的Aware系列自有品牌商品
除了日前強調在包裝設計更著重環保，亞馬遜稍早更宣布推出Aware系列自有品牌商品，標榜採用更容易被分解的生物材質原料，或是以回收材質等永續性原料製作，藉此降低對環境影響。
亞馬遜的Aware系列自有品牌商品將包含衣物、床具與護膚類產品，另外也包含居家用品，除了以環境友善材質打造，更標榜取得各項環保認證，例如在使用環境友善材質之外，更標榜生產過程同樣維持環保，而產品也使用不對環境產生影響的添加物。
另外，由於採用更容易被分解的生物材質原料，或是可回收利用材質設計，因此亞馬遜強調Aware系列自有品牌商品將使環境影響降至最低。
目前亞馬遜已經在電商採用包裝設計減少使用對環境有害材質，同時也透過改善倉儲、運輸方式降低貨品運送過程的排碳量，甚至在電商服務背後的AWS雲端服務平台也設法降低整體排碳量，並且透過碳中和等方式實現零碳排放目標。
在亞馬遜的規劃中，預計在2040年實現真正零碳排放目標，同時在2030年以前讓旗下實體基礎設施都能完全使用再生能源運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
大家夯什麼
▪ 來了！蘋果春季發表會3月9日凌晨登場 5款新品預測一次看
▪ 有雷／自尊心請收回！《艾爾登法環》發行5天 他已破關爬到這等級、曝光二周目後續
▪ iPhone 14重回復古向它致敬？外型傳定案不再「凸眼」、沒了這一款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言