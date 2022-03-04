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美國越來越多科技業者計畫 3月內讓員工重返辦公室工作

聯合新聞網 / 楊又肇

在新型冠狀病毒疫情延燒超過兩年之後，隨著越來越多人已經施打疫苗，同時也建構未來混合辦公模式之後，目前美國越來越多大型科技業者計畫在3月內恢復讓員工回到辦公室工作。

包含Cisco、美國運通、Meta等業者，目前均計畫在3月內讓員工回到辦公室工作，而諸如Google、蘋果、亞馬遜、微軟等業者日前也已經規劃重返辦公室的準備，顯然準備恢復過往的工作模式。

雖然在過去兩年之間，許多業者都轉向混合辦公模式，或是大幅擁抱遠距工作型態，甚至部分業者如VMware、Twitter表態讓員工日後可自行決定是否在家工作，或是依照需求回到辦公室處理事項，但隨著疫情走向發展，以及更多人都已經施打疫苗，而個地方政府也開始放寬防疫政策，不少業者也開始構思如何回到辦公室工作。

部分業者採取階段性調整，例如透過隔週形式返回辦公室工作，或是一週內選擇三天回辦公室，但也有業者開始呼籲員工全面重返工作崗位。不過，其實也有業者繼續維持混合辦公模式，藉此讓員工能在工作上有更大彈性。

依照市調機構Gartner人力資源研究單位負責人Brian Kropp，雖然遠距辦公確實能帶來不少彈性，但也因為員工之間連結強度變低，使得對於公司的向心力相對降低，一旦有更好發展機會就會跳槽，因此會讓不少企業難以保留合適人才。

另一方面，雖然不少看法認為遠距辦公將能提高工作效率，但仍有大部分情況會有效率不高情況，甚至因為遠距工作難以讓協同作業效率提升，可能也對企業產生相當程度影響，造成不少企業在疫情開始出現趨緩，加上疫苗施打普及率提升之下，開始希望員工能回到辦公室工作。

只不過，在許多員工已經大幅習慣遠距工作所帶來彈性情況下，企業希望員工重新返回辦公室工作的要求，恐怕會讓不少員工反彈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 遠距 疫情

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