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Intel、AMD、台積電、三星等業者合組UCIe產業聯盟，推動Chiplet微晶片應用普及

聯合新聞網 / 楊又肇

Intel、AMD、微軟、Meta、Google、Qualcomm、三星、台積電等業者宣布合組UCIe產業聯盟，並且提出UCIe 1.0設計規範，計畫推動以Chiplet (微晶片)技術應用生態。

在PCIe、CXL及NVMe等連接技術獲得成功後，Intel、AMD、台積電等業者計畫使Chiplet形式微晶片設計普及化，希望以UCIe 1.0規範建立晶片互連、相容運作，讓更多業者能依照此標準打造新款處理器，並且能配合不同微晶片建構差異化設計。

UCIe 1.0規範涵蓋晶片到晶片的I/O埠實體層，以及晶片到晶片之間互連協定與軟體堆疊設計，透過成熟發展的PCI Express (PCIe)，以及CXL (Compute Express Link)連接協議對應更快數據傳輸效率。

首波加入UCIe產業聯盟的業者涵蓋晶片設計業者、代工業者，以及雲端服務聰供應商與晶片設計技術業者，在制定UCIe 1.0規範之後，將會持續邁向下一版設計發展，其中將定義微晶片外型規格、管理、強化後的安全性，以及相關必要協定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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