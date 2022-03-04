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VMware推動開放網格聯盟，為6G網路自動化時代發展作準備

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次MWC 2022期間，VMware邊緣業務副總裁Kaniz Mahdi闡述以自動化建置的生活型態，同時更描繪未來6G網路時代連接應用模式，藉此說明VMware推動開放網格聯盟 (Open Grid Alliance,OGA)的目標。

雖然目前6G網路技術仍處於早期規劃階段，各家業者仍未有明確定案，但主要方向會建立在更高網路傳輸速率、更大傳輸頻寬，以及更開放的連接架構，藉此納入各類型網路連接資源等基礎之上，因此相較5G網路技術會以更開放架構型態發展。

Kaniz Mahdi表示，在目前的5G網路型態下，已經實現能以軟體定義方式動態調整網路佈署架構，而在未來6G網路時代預期將會加入更多人工智慧技術，讓所有網路資源佈署能以自動化形式完成。而為了要能讓不同網路型態彼此串接，就需要標準化連接方式，因此推動開放網格聯盟便是希望讓更多網路資源能彼此連接，藉此打造更大規模自動化連接應用平台。

目前VMware已經與諸多雲端供應商、電信業者合作，其中透過vRAN (虛擬化無線接取網路)、O-RAN (開放無線接取網路)方式，讓不同電信業者、網路平台業者能將彼此服務平台順利接上，藉此實現更無縫整合跨雲平台，進而讓使用者、開發者能透過統一連接型態的網路平台使用各類服務，或是建造更豐富的應用服務內容。

而讓網路能以統一型態串接，不僅降低各個網路架構間整合所需時間及成本，更能加快各類網路應用服務佈署建制時間，進而實現更大規模的自動化應用模式。

對於未來持續發展的Web 3.0、元宇宙等應用，首要發展條件就是沒有連接阻礙的網路平台，讓使用者能在各類情境透過不同型態網路彼此連接，因此在未來網路型態發展中，不僅必須持續提高網路傳輸速度與頻寬，更重要的是能持續串接更多元的網路連接資源，例如目前各家業者積極佈局的衛星網路，乃至於利用未授權頻譜擴充網路頻寬等資源的連接模式，都成為日後重點佈署項目。

但如何讓這些網路型態能無障礙地彼此串接，背後是否以相同標準規格「溝通」顯然就更加重要，而這也是VMware目前積極與電信業者、網路平台業者合作，並且持續推動開放網格聯盟的原因所在。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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