EPIC Games收購線上音樂商店服務業者Bandcamp，擴展內容創作市場生態

EPIC Games宣布收購線上音樂商店服務業者Bandcamp，藉此擴展旗下內容創作市場生態。

Bandcamp由前Oddpost共同創辦人Ethan Diamond，以及程式設計師Shawn Grunberger、Joe Holt和Neal Tucker等人於2008年創立，總部位於加州，主要提供創作者上傳個人音樂作品銷售，並且讓創作者能收取82%銷售營收，本身僅保留18%分潤金額作為平台營運等需求經費。

若創作者銷售音樂金額超過5000美元，可保留營收比例將提高至90%，藉此讓創作者更願意提供優質音樂內容，而一般使用者則可透過Bandcamp服務播放音樂，或是購買音樂內容，甚至可將購買音樂內容轉贈他人等。

而EPIC Games說明收購Bandcamp，希望能提供對創作者更友善的服務平台，並且透過與創作者深入合作營造共贏經濟規模。

在目前遊戲市場發展模式中，EPIC Games強調本身站在開發者、玩家利益優先角度，例如旗下EPIC Games Store線上遊戲商店服務，便讓遊戲開發者、發行商能獲取更高營收。此次收購Bandcamp，將有利於Bandcamp進軍國際市場，並且將維持其獨立運作模式，藉此與更多音樂創作者合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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